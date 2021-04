Hitz spricht über die Goalie-Gerüchte beim BVB

Marwin Hitz ist derzeit Stammgoalie bei Borussia Dortmund und verlängerte jüngst seinen Vertrag bis 2023. Dennoch gibt es Spekulationen um eine neue Nummer eins beim BVB.

Er will kämpferisch bleiben und seinen Platz im Tor von Borussia Dortmund verteidigen: Marwin Hitz hat Roman Bürki in dieser Saison verdrängt und ist nun Stammgoalie unter Trainer Edin Terzic. Dass sich die Verantwortlichen trotzdem mit einem anderen Kandidaten befassen sollen, der in Hinblick auf die kommende Spielzeit die Nummer eins beim BVB werden könnten, nimmt Hitz zur Kenntnis.

“Es ist doch schön, wenn sich viele Goalies melden, dass sie gerne für Borussia Dortmund spielen würden. Das ist ein Zeichen, dass ich im richtigen Verein bin. Ich muss meine Leistung bringen, dann kann ich es steuern, im Tor zu bleiben”, sagte der 33-Jährige im Interview mit dem “Blick”.

Noch scheint aber keine Entscheidung getroffen, wen Neu-Trainer Marco Rose nach seinem Antritt gerne im Tor der Dortmunder sehen würde.

adk 5 April, 2021 15:41