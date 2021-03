Im Sommer weg vom BVB? Real will Mega-Paket für Haaland schnüren

Erling Haaland besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2024. Auszuschliessen, dass der Norweger bereits im kommenden Sommer wechselt, ist es nicht. Real Madrid soll um ihn buhlen.

Laut der spanischen Tageszeitung “ABC” will Real Madrid im Werben um Erling Haaland ernst machen. Die Königlichen sind demnach bereit, für den 20 Jahre alten Torjäger von Borussia Dortmund 120 Millionen Euro an Sockelablöse zu zahlen. Obendrauf würden 30 Millionen Euro an seinen Berater Mino Raiola und weitere zehn Millionen Euro an Haalands Vater Alf-Inge kommen.

Ob der BVB tatsächlich bereit wäre, den Norweger bereits im Sommer ziehen zu lassen? In der Bundesliga rangiert die Truppe von Trainer Edin Terzic derzeit nur auf Tabellenplatz. Haaland erzielte am Samstag beim 2:2 einen Doppelpack gegen den 1. FC Köln und rettete seinem Team damit immerhin einen Punkt. Sollten die Schwarzgelben die Champions-League-Qualifikation aber nicht realisieren können, dürfe es mit einem Verbleib sehr schwer werden.

adk 21 März, 2021 11:23