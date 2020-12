So dicht stand Jadon Sancho vor einem ManUtd-Wechsel

Der mögliche Wechsel von BVB-Star Jadon Sancho zu Manchester United stand im vergangenen Sommer dichter vor dem Abschluss als bislang angenommen.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano im “Que Golazo Podcast” bei “CBS Sports” berichtet, war der 20-Jährige nur einen Schritt davon entfernt, Borussia Dortmund zu verlassen. ManUtd stand demnach tatsächlich kurz davor, Sancho für 100 Mio. Euro Ablöse zu verpflichten.

Letztlich habe der Veto in letzter Minute ein Veto eingelegt. “Es war alles in die Wege geleitet, der Deal platzte aber in den letzten Zügen”, sagt Romano.

Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben. Der Transferexperte ist überzeugt, “dass Jadon Sancho den BVB im nächsten Sommer verlässt und in die Premier League zurückkehrt.”

Als mögliche Abnehmer gelten neben ManUtd auch Liverpool und Chelsea.

psc 30 Dezember, 2020 12:04