ManUtd-Neuzugang Jadon Sancho trauert dem BVB nicht nach

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho ist sehr glücklich über seinen Wechsel zu Manchester United in diesem Sommer.

Obwohl der 21-jährige Spielmacher vier erfolgreiche Jahre in Dortmund verbrachte, die in diesem Sommer mit dem Pokalsieg gekrönt wurden, trauert er dem BVB nicht nach. “Ich habe nicht aufgehört zu lächeln, seitdem ich hier bin”, sagt Sancho in einem YouTube-Video mit UMM und führt aus: “Ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein, und ein Teil der Red Devils zu sein.”

Sancho wäre sich mit ManUtd dem Vernehmen nach bereits im Sommer 2020 über einen Wechsel einig gewesen. Die Klubs fanden sich bezüglich der Ablösemodalitäten damals allerdings nicht. So folgte noch ein weiteres Jahr in der Bundesliga.

Nun will der Youngster in der Premier League voll durchstarten: “Ich werde mein Spiel nicht verändern. Ich muss den Fans hier nur zeigen, was ich für das Team leisten kann, so wie ich es in Deutschland getan habe.”

Unmittelbar vor der Länderspielpause bestritt der Flügelflitzer sein erstes Spiel in der Startelf. Viele weitere sollen folgen. Einen besonders engen Draht hat er zu seinen englischen Landsmännern Marcus Rashford und Mason Greenwood. Für letzteren, der noch einmal zwei Jahre jüngst ist als er, hat Sancho besonders warme Worte übrig. “Er ist unglaublich”, meint er kurz und knapp.

psc 8 September, 2021 17:31