Sancho-Transfer zu ManUtd: BVB gibt nach – Einigung in Reichweite

Die Chance auf einen Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United in diesem Sommer sind nach wie vor sehr gross. Die beiden Klubs befinden sich in abschliessenden Gesprächen.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano geht es vor allem noch um die Zahlungsmodalitäten: Welchen Betrag überweist der englische Rekordmeister sofort nach Dortmund und welcher Betrag kommt in Form von Boni hinzukommen? Und in wie vielen Raten wird gezahlt? Als Gesamtablöse sind weiterhin 80 bis 90 Mio. Euro im Raum. Die “WAZ” berichtet nun, dass der BVB nachgegeben hat und sich mit 85 (statt 90) Mio. Euro zufrieden gibt. An Sancho wird der Deal nicht scheitern: Der 24-Jährige soll einer Rückkehr auf die Insel längst zugestimmt haben. Derzeit konzentriert er sich noch auf die Aufgaben mit der Nationalmannschaft, wobei er an der Europameisterschaft bislang keine grosse Rolle spielen durfte.

psc 29 Juni, 2021 15:21