Jude Bellingham stellt Bedingung für Real-Wechsel

Mittelfeldspieler Jude Bellingham erwägt im Sommer weiterhin einen Wechsel zu Real Madrid. Eine Bedingung muss dafür aber erfüllt sein.

Der englische Jungstar will Spielzeit bei den Madrilenen garantiert haben. Deshalb fordert er laut «Sport Bild», dass auf seiner Position neben den Routiniers Luka Modric (37) und Toni Kroos (33) kein weiterer Spieler eine Vertragsverlängerung erhält. Bellingham will in Madrid von Beginn weg eine tragende Rolle übernehmen.

Der 19-Jährige steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag. Der Bundesligist bietet ihm seinerseits eine Verlängerung des Kontrakts an.

Für Vater und Berater Mark Bellingham würde sich ein Transfer bereits in diesem Sommer lohnen. Angeblich könnte er rund zehn Prozent Provision einstreichen. Aufgrund von FIFA-Regularien wären es bei einem Transfer nach dem 1. Oktober nur noch sechs Prozent.

psc 3 Mai, 2023 13:45