Jude Bellingham gibt ein eindeutiges Bekenntnis zum BVB ab

Der englische Jungstar Jude Bellingham gibt ein klares Bekenntnis zu Borussia Dortmund ab.

In einer Medienrunde findet der 18-Jährige eindeutige Worte, was seine Planungen anbelangt. “Die einzige Zukunft, an die ich denke, ist das nächste Spiel mit Dortmund. Und ich werde nächste Saison hier sein. Ich bin bereit”, sagt Bellingham. Der Mittelfeldspieler stiess im Sommer 2020 und hat sich im Mittelfeldzentrum rasch einen Stammplatz erobert. Trotz seines jungen Alters ist er bereits ein Antreiber und Leader der Mannschaft. Und dies will er auch in Zukunft sein.

Englische und auch sonstige Topklubs werfen längst ein Auge auf den Jung-Nationalspieler. Dieser stellt nun aber klar, dass ein Transfer zumindest in diesem Sommer ausgeschlossen ist. Bellinghams Vertrag in Dortmund läuft bis 2025 und enthält keine Kaufoption.

psc 13 Mai, 2022 15:42