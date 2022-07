Jude Bellingham ist für Real Madrid bereits eine Priorität

Der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham ist mit erst 19 Jahren bei Borussia Dortmund und auch in der Nationalmannschaft bereits eine feste Grösse. Real Madrid plant bereits einen Transfer für die Zukunft.

Der junge Spielmacher geniesst bei den Madrilenen im Hinblick auf eine künftige Verpflichtung hohe Priorität. Die “Marca” bezeichnet Bellingham für Real als “El gran favorito”. Der Youngster soll eine Ära prägen, wenn Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric allmählich abtreten. Mit Eduardo Camavinga und jüngst Aurélien Tchouameni wurden bereits zwei junge Franzosen für das Mittelfeldzentrum verpflichtet. Bellingham soll sich mittelfristig dazu gesellen.

Ob der Plan von Real aufgeht, steht in den Sternen. Auch englische Topklubs sind bereits in Lauerstellung. Zunächst fokussiert sich Bellingham erst einmal auf seine Aufgaben bei Borussia Dortmund, wo er offenbar ohne Ausstiegsklausel bis 2025 unter Vertrag steht. Auch in diesem Sommer betonte er, dass er sich bei den Schwarzgelben äusserst wohlfühlt.

psc 14 Juli, 2022 14:01