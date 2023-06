Der Bellingham-Transfer zu Real ist perfekt - Präsentation am Donnerstag

Der Transfer von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid ist offiziell über die Bühne gebracht worden. Der Neuzugang der Madrilenen wird am Donnerstag präsentiert.

Dies teilt der La Liga-Klub am Mittwochmittag mit. Real zahlt für die Dienste des Dortmunders 103 Mio. Euro Ablöse plus Boni. Erfolgsabhängig können maximal weitere 30,9 Millionen Euro hinzukommen. Bellingham hat einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Am Donnerstag um 12 Uhr wird er im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals als Real-Profi zu den spanischen Medien sprechen.

psc 14 Juni, 2023 12:12