Jude Bellingham vertraut im Wechselpoker nur noch seinem Vater

Die entscheidenden Gespräche mit anderen Klubs und auch mit Borussia Dortmund, wo der 19-Jährige ohne Ausstiegsklausel bis 2025 gebunden ist, wird laut Transferexperte Fabrizio Romano künftig einzig Bellingham Senior führen. Bis anhin hatte auch noch Berater Mark Bennett ein Mandat.

Der BVB wird im neuen Jahr Gespräche mit allfälligen Interessenten aufnehmen. Als Ablöse sind mindestens 120 Mio. Euro, wahrscheinlich sogar 150 Millionen gefordert. Bellingham überzeugt auch an der WM mit ganz starken Leistungen. Angeblich kann sich Liverpool gute Chancen auf eine Verpflichtung machen, da Bellinghams Familie einen Transfer dahin bevorzugen soll. Dies ist allerdings nicht bestätigt.

Talks continue on player side but it’s not time for final decision yet on Jude Bellingham future. Borussia Dortmund will open talks with clubs in 2023. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers

Understand the only agent of Jude Bellingham who’s now taking care of the negotiations is his father Mark. pic.twitter.com/YcczO5Xf6p

