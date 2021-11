Jungstar Bradley Fink darf beim BVB wohl ins Profi-Trainingslager

Derzeit spielt der 18-jährige Innerschweizer mit englischen Wurzeln beim BVB eigentlich in der U19. Dort trifft er am Laufmeter und hat längst auch die Aufmerksamkeit von Dortmunds Cheftrainer Marco Rose geweckt. Laut “Sport 1”-Chefreporter erwägt dieser, Fink ins Trainingslager zur Vorbereitung der Rückrunde mitzunehmen.

In der aktuellen Saison hat der junge Schweizer in 14 Spielen für die Nachwuchsteams von Dortmund bereits 18 Treffer markiert. Sein Profidebüt dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Gut möglich, dass er im Hinblick auf die kommende Spielzeit sogar schon fix den Sprung ins Profikader schafft. Erst einmal geht es nun um die Teilnahme am Trainingslager.

Borussia Dortmund and also Marco Rose are considering whether to take U19 striker Bradley Fink to the winter training camp.

🎙@berger_pj – 'Die Dortmund-Woche' | @SPORT1 #BVB pic.twitter.com/OjCsa8AIQy

— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) November 2, 2021