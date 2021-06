Juve gibt erstes Angebot für Manuel Locatelli ab – auch BVB interessiert

Der italienische Mittelfeldspieler Manuel Locatelli brilliert an den Europameisterschaften mit seinen Einsätzen für die Squadra Azzurra. Nach dem Turnier steht wohl ein Wechsel an. Borussia Dortmund ist interessiert, wird aber wohl gegen Juvents den Kürzeren ziehen.

Bei den Turinern ist der 23-jährige Spielmacher schon länger der absolute Wunschspieler. Seine Einsätze für Italien, die die Verletzung von Marco Verratti ermöglicht haben, dürften die Juve-Bosse in ihrem Unterfangen bestärken. Laut “Goal” bietet der Spitzenklub eine Ablöse von 30 Mio. Euro plus den 19-jährigen Innenverteidiger Radu Dragusin. Ob sich Sassuolo damit bereits zufrieden gibt, ist offen.

Eher aus dem Rennen sein dürfte Borussia Dortmund: Der Bundesligist will finanziell nicht über die Stränge schlagen. Erst recht nicht, solange keine hohen Transfereinnahmen in Form eines Sancho-Verkaufs gesichert sind. Selbst dann bleibt fraglich, ob sich der BVB auf ein Bieter-Duell einlassen würde. Locatelli hat seinen Marktwert in den vergangenen Tagen sogar noch einmal gesteigert.

psc 21 Juni, 2021 15:33