Juve & BVB stehen bei Emre Can vor Einigung

Juventus und Borussia Dortmund haben sich am Montag weiter intensiv wegen eines Transfers von Emre Can ausgetauscht. Eine Einigung steht bevor.

Laut italienischen Medienberichten könnte der deutsche Spielmacher für rund 23 Mio. Euro Ablöse in die Bundesliga zurückkehren. Emre Can soll in Dortmund einen Vertrag bis 2024 unterzeichnen. Seinen aktuellen Klub Juve hat er schon vor längerem darüber informiert, dass er ihn verlassen und nach Deutschland zurückkehren möchte.

Die Gespräche könnten schon in Bälde erfolgreich abgeschlossen werden. Dortmund muss sich mit dem 26-Jährigen auch noch auf ein Salär einigen, dies dürfte aber ebenfalls bald geschehen.

psc 27 Januar, 2020 20:56