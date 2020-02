Juve-Sportdirektor Paratici erklärt Can-Abgang

Bei Juventus Turin spielte Emre Can in dieser Saison keine grosse Rolle, folglich vollzog der Defensivspieler seinen Abgang in Richtung Borussia Dortmund. Juve-Sportdirektor Fabio Paratici erklärt den Entschluss.

Nur gut anderthalb Jahre spielte Emre Can, nachdem er ablösefrei vom FC Liverpool gekommen war, für Juventus Turin. Während der deutsche Nationalspieler in der vergangenen Spielzeit unter Trainer Massimiliano Allegri noch zu den festen Grössen zählte, fiel der 26-Jährige unter Nachfolger Maurizio Sarri in Ungnade – und wechselte folglich am Deadline Day des Winter-Transferfensters zu Borussia Dortmund.

Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici erklärt den Abgang von Can zum BVB wie folgt: “Er ist ein wichtiger Spieler, der letztes Jahr ein gutes Jahr hatte. Für die Art und Weise, wie wir in dieser Saison spielen lassen, hat er vermutlich aber nicht die richtigen Eigenschaften.”

Dass der Defensivspieler Qualitäten hat, weiss jedoch auch Paratici: “Er bleibt nach wie vor ein klasse Spieler, das zeigt allein die Summe, die Dortmund für ihn zahlt.” Die Schwarz-Gelben leihen Can bis Saisonende für eine Gebühr in Höhe von 1 Mio. Euro aus. Im Anschluss besitzt der Bundesliga-Klub eine Kaufpflicht, die dem Vernehmen nach bei 26 Mio. Euro liegt und die an bestimmte Parameter geknüpft ist.

