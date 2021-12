Karim Adeyemi sagt Barça ab – BVB-Wechsel rückt näher

Der deutsche Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi wird vorderhand nicht zum FC Barcelona wechseln. Bundesligist Borussia Dortmund kann sich hingegen grosse Chancen auf ein baldiges Engagement ausrechnen.

Nach Angaben von “Sky”-Reporter Max Bielefeld hat der 19-Jährige Barça abgesagt. Die Katalanen sollen Red Bull Salzburg bereits ein konkretes Angebot für Adeyemi vorgelegt haben. Dieses bleibt aber erfolglos. Adeyemi wolle im Hinblick auf die kommende Saison in der Bundesliga Fuss fassen. Ein entsprechender Transfer zeichnet sich ab. Borussia Dortmund scheint in der Pole Position zu sein. Bielefeld rechnet sogar mit einer 90 bis 95-prozentigen Chance auf einen BVB-Transfer des Jungstars. Letzt Details müssen aber noch ausgehandelt werden. In trockenen Tüchern ist also noch nichts.

psc 6 Dezember, 2021 19:37