Kehl beteuert: Noch keine Angebote für Sancho

In der Gerüchteküche ist Jadon Sancho ein Name, der jedem bekannt ist. Mit Blick auf die Zukunft des Youngsters, gibt Borussia Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl eine Wasserstandsmeldung ab.

Innerhalb der europäischen Fussball-Elite ist der Name Jadon Sancho längst geläufig. In den vergangenen Wochen und Monaten ergaben sich nahezu täglich neue Gerüchte um den Überflieger von Borussia Dortmund. Konkret ist ein anderer Klub aber noch nicht an die Schwarz-Gelben herangetreten.

“Wir blicken entspannt in die nächsten Wochen. Natürlich werden viele Gerüchte gestreut, aber es liegt nichts auf unserem Tisch”, sagte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl vor dem Auswärtsspiel gegen Werder Bremen ins “Sky”-Mikro. “Warum sollen wir uns irgendwelche Gedanken machen?”

Als wahrscheinlich gilt derweil, dass Sancho nach Ablauf der Saison in die englische Premier League zurückkehrt. Von dort stammen auch die meisten Klubs, welche in der Gerüchteküche die Runde machen. Manchester United, der FC Chelsea sowie der FC Liverpool sind bekannte Top-Adressen.

Sancho ist definitiv auch in dieser Saison in überragender Verfassung – 16 Tore und 17 Vorlagen in 31 Pflichtspielen unterfüttern den Wert, den der erst 19-Jährige für die Dortmunder hat. Laut Kehl habe Sancho einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht und befinde sich ohne Zweifel in “bestechender Form”.

aoe 22 Februar, 2020 15:46