Kehl warnt Konkurrenz: «Mit uns ist zu rechnen»

Borussia Dortmund erlebt ein Form-Hoch und liegt in der Bundesliga nur knapp hinter der Tabellenführung. Sportdirektor Sebastian Kehl sendet ein Zeichen an die Konkurrenz.

Am Samstag fegte Borussia Dortmund den SC Freiburg in der Bundesliga mit 5:1 weg. Der BVB steht somit nach 19 Spielen bei 37 Punkten, der FC Bayern besitzt ebenso viele, tritt jedoch am Sonntag noch gegen den VfL Wolfsburg an. Union Berlin hat laut aktuellem Stand mit 39 Zählern die meisten.

«Wir sind dran. Das war unser Ziel. Vier Spiele hintereinander gewonnen zu haben, tut richtig gut», sagte Kehl nach dem Sieg gegen Freiburg bei «Sky»: «Mit uns ist zu rechnen. Wohin das am Ende führt, werden die kommenden Wochen zeigen.» Beim BVB hat man auch zur Kenntnis genommen, dass beim FC Bayern aktuell Unruhe um Manuel Neuer nach dessen Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» und «The Athletic» herrscht. «Natürlich haben wir das verfolgt. Wie auch immer die Bayern damit umgehen, sie sind immer in der Lage auch mit kritischen Themen gut umzugehen», so Kehl. Zu den Details des Falls könne er nichts sagen: «Dafür habe ich zu wenige Informationen.» Ob die Münchner trotzdem gegen Wolfsburg siegen, bleibt abzuwarten.

