Kehrtwende bei Jadon Sancho: Gehaltserhöhung statt Wechsel?

Ein Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund könnte nicht zuletzt wegen der Coronakrise wahrscheinlicher werden. Beim BVB winkt dem 20-Jährigen eine Gehaltserhöhung.

Laut “Bild” könnte der Offensivspieler noch mindestens eine weitere Saison in Dortmund verbringen. Demnach könnte das Gehalt von Sancho von derzeit 6 auf 10 Mio. Euro erhöht werden. Ein Transfer bleibt möglich, allerdings nur dann, wenn ein Verein 120 Mio. Euro Ablöse bietet. Von Manchester United, das als heissester Anwärter auf einen möglichen Transfer gilt, gab es demnach bisher noch nicht einmal eine lose Anfrage. Ein Wechsel des Spielgestalters zum englischen Rekordmeister zeichnet sich also nicht wirklich ab.

Allerdings wird der Transfermarkt in diesem Sommer aufgrund der Verzögerungen durch die Corona-Pandemie sehr viel später in Gang kommen und wohl auch länger geöffnet sein. Das letzte Wort ist also längst noch nicht gesprochen.

psc 16 Juni, 2020 11:35