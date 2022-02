Kein Mannschaftstraining: Haaland fällt weiterhin aus

Das Comeback von Erling Haaland verzögert sich weiter. Der norwegische Stürmer wird Borussia Dortmund auch am Sonntag in Augsburg nicht zur Verfügung stehen.

Der 21-Jährige fehlte am Freitag im Mannschaftstraining mit den Reservisten, die tags zuvor in der Europa League gegen die Rangers nicht zum Einsatz kamen. Laut “Ruhr Nachrichten” wird Haaland frühestens am 6. März bei der Partie bei Mainz 05 wieder dabei sein. Er leidet nach wie vor an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich, den er sich Ende Januar gegen Hoffenheim zuzog.

psc 25 Februar, 2022 17:53