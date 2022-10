Kobel steht in der Bundesliga-Elf der Runde

Weil Gregor Kobel bei Borussia Dortmunds 2:1 gegen Eintracht Frankfurt stark auftrat, steht er in der Bundesliga-Elf der Runde.

Das Fachmagazin «kicker» zeichnet Gregor Kobel aus. Der Schweizer Keeper von Borussia Dortmund steht in der Elf der Runde. Der 24-Jährige hatte am Samstag auswärts bei Eintracht Frankfurt mit seinen Paraden massgeblichen Anteil am 2:1-Erfolg des BVB.

Bereits unter der Woche hatte sich der Nati-Goalie beachtlich präsentiert. In der Champions League gegen Manchester City hatte er unter anderem einen Penalty gehalten.

adk 31 Oktober, 2022 09:37