So kommentiert Marco Rose die Unruhen um Erling Haaland

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose nimmt die Unruhen, die wegen der unsicheren Zukunft von Erling Haaland zuletzt aufgekommen sind, sehr gelassen.

Der Torjäger sorgte in der vergangenen Woche im norwegischen Fernsehen mit der Aussage, wonach er vom BVB wegen einer baldigen Entscheidung unter Druck gesetzt werde, für Aufsehen. Auf die Leistungen des 21-Jährigen haben die ständigen Diskussionen indes keinerlei Einfluss, ist Rose überzeugt. Am Montag sagt der Dortmunder Coach vor dem Pokalspiel gegen den FC St. Pauli, dass er “tiefenentspannt” sei: “Es löst nichts in mir aus, weil ich Erling hier jeden Tag erlebe, jeden Tag sehe. Er freut sich auf die kommenden Aufgaben und das ist das Entscheidende für mich als Trainer.”

In den kommenden Wochen sollen Gespräche zwischen Dortmund und Haaland bzw. dessen Berater Mino Raiola geführt werden, um zu eruieren, ob die Zusammenarbeit über diesen Sommer hinaus weitergeht.

psc 17 Januar, 2022 14:36