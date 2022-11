So teuer wird die Vertragsverlängerung von Moukoko für den BVB

Borussia Dortmund steht vor der Vertragsverlängerung mit Jungstar Youssoufa Moukoko. Ganz billig wird es für den Bundesligisten nicht.

Laut «Sport Bild» liegt der unterschriftsreife Vertrag beim bald 18-Jährigen bereits auf dem Tisch. Es fehlt lediglich noch die Unterschrift, die aber in Kürze erfolgen könnte. Dem Magazin zufolge muss der BVB insgesamt rund 30 Mio. Euro investieren. Dafür wird Moukoko für mehrere Jahre gebunden. Ziel ist die Verlängerung noch in diesem Kalenderjahr, da der Stürmer ab dem 1. Januar frei mit anderen Klubs verhandeln könnte. Dies will Dortmund verhindern. Das Eigengewächs soll unbedingt an Bord bleiben.

Beim Bundesliga-Klub ist der Optimismus gross, dass die Unterschrift unter den neuen langfristigen Kontrakt demnächst erfolgt.

psc 9 November, 2022 10:38