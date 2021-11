Kurios: Zweitligist fragte wegen Haaland an

Erling Haaland wechselte im Januar 2020 von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. Zuvor startete überraschend Zweitligist Jahn Regensburg einen Abwerbeversuch.

Man kann ja mal fragen, das dachte sich auch Jahn Regensburg, wie Geschäftsführer Christian Keller gegenüber der “Mittelbayerischen Zeitung” verriet: “Wir scouten ja in Österreich. Wir hatten Haaland damals, als er nach Salzburg gewechselt ist, in einem seiner ersten Spiele gesehen. Ich habe mir daraufhin erlaubt, beim Klubverantwortlichen anzurufen, ob Haaland vielleicht für eine Leihe in Frage käme.”

Der Zuständige in Salzburg “hat dann laut gelacht”, so Keller, der aber festhielt: “Einen Versuch war es wert.” Stattdessen zog es Haaland zu Borussia Dortmund, wo er seither zu den besten Stürmer der Welt zählt. Mittlerweile wird der 21 Jahre alte Torjäger bei Top-Klubs wie Real Madrid oder Paris Saint-Germain gehandelt.

adk 3 November, 2021 11:42