Leicester angelt sich Wesley Fofana statt Akanji

Die Spekulationen um einen Wechsel von Manuel Akanji in die Premier League können vorläufig ad acta gelegt werden. Der vermeintliche Interessent Leicester City schnappt sich stattdessen Wesley Fofana.

Wie französische Medien und auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigen, zahlen die Foxes für den 19-jährigen Franzosen von St. Étienne 40 Mio. Euro Ablöse. St. Étienne bestätigt am Dienstagabend, dass es eine Einigung mit Leicester erzielt hat. Fofana verlässt seinen Stammklub somit und wechselt auf die Insel. Die Lücke in der zentralen Abwehr von Leicester wird also gefüllt – und zwar nicht mit dem Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji von BVB, der zwischenzeitlich auch ein Kandidat gewesen sein soll.

Dortmund ist aber ohnehin nicht an einem Abgang des 25-Jährigen interessiert, da die Zeit für die Suche nach einem Ersatz zu knapp ist und auch der Markt aktuelle nicht sonderlich viel hergibt.

🔴 L’#ASSE a conclu un accord avec @LCFC, actuel leader de Premier League, pour le transfert de Wesley #Fofana. La décision de céder le joueur pour un montant record a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires. 📝 Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 29, 2020

psc 29 September, 2020 19:34