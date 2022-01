Leihe vor Abschluss: Roman Bürki könnte nach Frankreich wechseln

Borussia Dortmunds Ersatzgoalie Roman Bürki könnte den Verein in dieser Transferperiode doch noch wechseln: Der 31-jährige Schweizer steht vor einem Transfer nach Frankreich.

Wie “The Athletic” berichtet, wird der Keeper wohl von Ligue 1-Klub FC Lorient bis Saisonende ausgeliehen. Dort soll Bürki der aktuellen Nummer 1 Paul Nardi (27) Konkurrenz machen. Zuletzt bemühte sich auch Fenerbahçe um Bürki, letztlich soll der Dortmunder einen Wechsel in die Türkei aber abgelehnt haben.

Den Gang nach Frankreich könnte er nun antreten. Bürki steht beim BVB bis 2023 unter Vertrag. Sein Jahresgehalt soll 5 Mio. Euro betragen. Welchen Anteil Dortmund bei einem Wechsel des Goalies nach Lorient weiterhin übernehmen würde bzw. auf welche Summe Bürki verzichten würde, ist bislang nicht bekannt.

Update: Laut “Sport 1”-Chefreporter Patrick Berger haben sich die beiden Klubs über die Ablösemodalitäten geeinigt. Nun liegt es an Bürki zu entscheiden, ob er das Abenteuer in Frankreich annehmen will.

psc 31 Januar, 2022 12:32