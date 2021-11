Liverpool bietet 80 Millionen für portugiesischen Torschützenkönig – auch BVB interessiert

Der FC Liverpool zeigt grosses Interesse am portugiesischen Angreifer Pedro Gonçalves und bietet für den 23-Jährigen angeblich 80 Mio. Euro.

Der Sporting-Profi setzte sich in der vergangenen Saison knapp vor dem Schweizer Nati-Stürmer Haris Seferovic durch und avancierte zum Torschützenkönig in der portugiesischen Topliga. Im Sommer wurde er zwischenzeitlich auch bei Borussia Dortmund gehandelt. Jetzt wollen die Reds laut “Record” Nägel mit Köpfen machen. Ganze 80 Mio. Euro bietet der englische Topklub demnach für den 1,73 Meter grossen Rechtsaussen. Gonçalves hat in der aktuellen Saison in zehn Spielen für seinen Klub bislang viermal getroffen. Sein Vertrag in Lissabon ist noch bis 2026 datiert.

Mittelfristig könnte Goncalves in Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mané oder Roberto Firmino ersetzen, deren Verträge allesamt 2023 auslaufen.

psc 1 November, 2021 17:10