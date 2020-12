ManCity stellt BVB im Poker um Supertalent Jayden Braaf Bedingungen

Borussia Dortmund umgarnt ein weiteres Talent von Manchester City: Jayden Braaf soll den Weg zum Bundesliga-Klub finden. Die Skyblues stimmen dem Transfer aber offenbar nur unter gewissen Bedingungen zu.

Der 18-jährige Niederländer ist noch bis 2023 an ManCity gebunden, was dem Premier League-Klub bei Transferverhandlungen einigen Spielraum einräumt. Und diesen will der Verein offenbar auch nutzen. Laut “Bild” fordert der englische Topklub 8 bis 10 Mio. Euro Ablöse. Ausserdem scheinen die Engländer auf eine Rückkaufoption zu setzen. Dieser Bedingung dürfte der BVB kaum zustimmen.

Ohnehin sei man sich von Seiten Dortmunds bisher weder mit dem Spieler noch mit den Citizens einig. Weitere Verhandlungen sind notwendig.

Der Wechselwunsch von Braaf soll hingegen bestehen. Vor allem weil der Flügelstürmer bei den Profis bislang nicht zum Zug kommt und offenbar entgegen ursprünglicher Abmachungen auch nicht regelmässig mittrainieren darf.

psc 30 Dezember, 2020 16:14