Manuel Akanji verbringt die Ferien mit zwei BVB-Teamkollegen

Die Weihnachtsfeiertage und die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind einige der wenigen Phasen, die für Fussballer (ausserhalb Englands) Möglichkeiten zur Regeneration bieten. So auch für den Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji in Diensten von Borussia Dortmund.

Wie der 24-jährige Abwehrspieler in seiner neusten Kolumne bei “Watson” verrät, kann er die Beine auch in dieser Zeit aber nicht einfach hochlegen. Vom Verein erhält er einen genauen Trainingsplan, der im Detail vorgibt, wann er wie viel zu trainieren hat. Akanji macht bis zum Trainingsstart im neuen Jahr erst einmal zehn Tage Ferien in Dubai. Und dies nicht alleine. Neben seiner schwangeren Ehefrau Melanie sind auch dessen Teamkollegen Marco Reus und Julian Weigl und deren Partnerinnen dabei. “Mit den beiden Jungs komme ich auch abseits des Platzes richtig gut aus. Zusammen das Fitness-Programm durchzuziehen, macht dann auch viel mehr Spass als sich alleine abzumühen”, so Akanji. Auch Jadon Sancho habe sich bereits für Urlaub in Dubai angemeldet.

Gleich 24 Stunden werden die Teamkollegen indes nicht zusammen verbringen, wie der Schweizer Abwehrspieler ausführt: “Versteht mich jetzt nicht falsch, wir verbringen schon nicht Tag und Nacht zusammen. Weil sich aber auch unsere Partnerinnen so gut verstehen, harmoniert es super, wenn wir uns auch in den Ferien regelmässig sehen, zusammen Essen gehen und gemeinsam Ausflüge planen.”

psc 30 Dezember, 2019 13:17