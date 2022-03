Manuel Akanji ist beim BVB wieder voll da

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose kann wieder auf Abwehrspieler Manuel Akanji zählen.

Der Schweizer Nationalspieler hat sich von seinem Muskelfaserriss in der Wade erholt und bestreitet wieder das volle Programm. Am Freitag nahm er am regulären Mannschaftstraining teil. Somit ist er für das Sonntagsspiel beim 1. FC Köln wieder eine Option für die Startelf. Dasselbe trifft auch auf Mats Hummels zu, wobei beim Deutschen nach seiner Corona-Infektion noch das Abschlusstraining abgewartet werden muss. Erstmals wieder in der Startelf stehen könnte auch Torjäger Erling Haaland.

Ob Raphaël Guerreiro zum Einsatz gelangt, ist hingegen offen und entscheidet sich erst kurzfristig. Der Portugiese konnte sich nach überstandener Corona-Infektion freitesten und wieder trainieren. Ob er den Belastungen bereits wieder standhält, ist aber unklar. Weiterhin keine Option ist hingegen der erkrankte Marco Reus.

psc 18 März, 2022 16:02