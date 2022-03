Die Entscheidung um die Akanji-Zukunft beim BVB ist gefallen

Die Entscheidung um die Zukunft des Schweizer Nati-Verteidigers Manuel Akanji bei Borussia Dortmund ist offenbar gefallen. Der 26-Jährige orientiert sich im Sommer neu.

Nachdem bereits am Wochenende Berichte veröffentlicht wurden, wonach eine Vertragsverlängerung von Akanji beim BVB unwahrscheinlich ist (4-4-2.ch berichtete), gehen die “Ruhr Nachrichten” nun noch einen Schritt weiter: Demnach sei die Wahrscheinlichkeit auf einen Verbleib des Innenverteidigers in Dortmund inzwischen nahezu null!

Akanji ist noch bis 2023 an den BVB gebunden. Das letzte Vertragsjahr wird er aber demnach nicht antreten. Stattdessen wird der Bundesligist den Abwehrspieler verkaufen und versuchen, noch eine Ablöse von bis zu 30 Mio. Euro zu kassieren. Als möglicher Abnehmer gilt Manchester United: Der Premier League-Klub soll grosses Interesse am Schweizer bekunden. Die Red Devils sind sogar schon seit Kindesbeinen der Lieblingsklub Akanjis. Mit einem Wechsel ins Old Trafford ginge für diesen ein Traum in Erfüllung.

