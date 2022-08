Manuel Akanji im Hoch: Wechsel zu ManCity & Vater-Freuden

Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji erlebt sehr ereignisreiche und wenn alles klappt, auch erfreuliche Tage: Neben seinem Wechsel zu Manchester City darf er sich auch über privates Glück freuen.

Seine Frau Melanie ist hochschwanger, Akanji wird in Kürze zum zweiten Mal Vater. Im Mai 2020 wurden Akanji und seine Frau Eltern von Söhnchen Aayden Malik Adebayo.

Zur Stunde weilt der Abwehrspieler in Manchester, wo er am Mittwoch die Medizintests bei Manchester City bestreitet. Im Anschluss soll er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen, der ihm laut “Blick” ein Jahressalär von knapp 8 Mio. Euro zusichert. Das sind rund 2 Millionen mehr als er zuletzt in Dortmund bezog. Der BVB kassiert eine Ablöse im Bereich von 20 Mio. Euro. Akanji kann somit den von ihm angestrebten Wechsel vollziehen. Die letzten Wochen waren nicht einfach. Wegen des bevorstehenden Wechsels spielte er in Dortmund in dieser Saison überhaupt keine Rolle mehr und durfte “nur” noch mittraineren. Im Kader stand der 27-Jährige für kein einziges Pflichtspiel.

Dies wird sich demnächst ändern. Klar ist indes auch, dass Akanji bei ManCity auf hochkarätige Konkurrenz trifft. Ruben Dias, Aymeric Laporte, John Stones und Nathan Aké sind allesamt gestandene Innenverteidiger und Nationalspieler.

psc 31 August, 2022 12:26