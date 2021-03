Manuel Akanji meldet sich zurück

Borussia Dortmund kann beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag wieder auf Abwehrspieler Manuel Akanji zurückgreifen.

Der 25-jährige Innenverteidiger hat sich von seinem Muskelfaserriss vollständig erholt und ist für BVB-Trainer Edin Terzic wieder eine Option. Er könnte direkt wieder an die Seite von Mats Hummels rücken, der am vergangenen Wochenende gegen die Hertha verletzt ausgewechselt werden musste, aber ebenfalls zurück ist. Akanji stünde damit auch für die Schweizer Nationalmannschaft und den Start in die WM-Quali Ende März zur Verfügung. Allerdings ist noch offen, ob er die Freigabe seines Vereins aufgrund der coronabedingten Situation und der drohenden Quarantäne überhaupt erhält.

psc 18 März, 2021 14:33