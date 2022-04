Deshalb hat sich Manuel Akanji mit einem pöbelnden BVB-Fan gestritten

Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji wurde nach der 1:4-Niederlage von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig zum Interview gebeten. Dort kam es plötzlich zu einem verbalen Schlagabtausch mit einem Fan. Der 26-Jährige erklärt die Szene.

Akanji wurde vom BVB-Supporter beleidigt. Das liess der Abwehrspieler nicht auf sich sitzen. “Was soll der Mist? Für was gehst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns so beleidigst?”, fragt Akanji. Ein Dortmunder Mitarbeiter beruhigt den Abwehrspieler schliesslich.

Gegenüber “Blick” bezieht dieser jetzt Stellung zur Szene. “Natürlich waren wir alle enttäuscht nach so einem Spiel, auf das wir uns sehr gefreut hatten – Fans wie wir Spieler gleichermassen. Unsere Leistung war nach gutem Beginn dann leider nicht mehr gut. Dazu stehen wir. Deshalb finde ich solche Pöbeleien und persönliche Anfeindungen auch inakzeptabel, darüber wollte ich mit dem Mann ins Gespräch kommen”, erklärt Akanji und fügt an, dass solche Vorfälle keine Einzelfälle seien. Auch in anderen Stadien würde man dies immer wieder erleben.

Grundsätzlich betont der Dortmunder aber, dass der BVB über “hervorragende Fans” verfüge, “die uns tollen Support geben – wie am Samstag vor und während der 90 Minuten geschehen! Ich hatte schon beim Warmmachen eine Gänsehaut und habe auch bei vielen meiner Mitspieler leuchtende Augen gesehen.” Glücklicherweise bleiben die Pöbler in klarer Unterzahl.

psc 4 April, 2022 11:56