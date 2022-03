Manuel Akanji lehnt auch das 2. BVB-Angebot ab

Was sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet, wird Tatsache: Manuel Akanji will seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern und strebt im Sommer einen Wechsel in die Premier League ab.

Nach Angaben der “Bild” lehnte der 26-Jährige auch ein zweites konkretes Angebot des BVB für einen neuen Vertrag ab. Der Schweizer Nationalspieler sieht seine Zukunft demnach nicht mehr in Dortmund und will im Sommer einen Transfer tätigen. Angeblich buhlt Manchester United um ihn. Und dieser Klub reizt Akanji ganz besonders. Schon von Kindesbeinen an war er Sympathisant der Red Devils. Mit dem Wechsel in die Premier League würde für ihn ein Traum in Erfüllung gehen.

Trotz Vertrag bis Juni 2023 wird der Innenverteidiger im Sommer wohl wechseln. Angeblich hofft der BVB auf eine Ablöse in Höhe von 30 Mio. Euro.

psc 23 März, 2022 23:41