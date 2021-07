Auch ManUtd bestätigt den Sancho-Transfer

Der englische Nationalspieler wird nach der EM vom BVB zu den Red Devils machen. Medienberichten zufolge fliessen 85 Mio. Euro Ablöse (plus bis zu 10 Mio. Euro Boni) in Richtung Dortmund. ManUtd bestätigt die Einigung. Noch muss Sancho allerdings die obligatorischen Medizintests bestreiten, damit alle Papiere unterzeichnet werden können.

Sancho spielte in der Vergangenheit für Manchester City und wechselt nun zum Stadtrivalen.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.

We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021