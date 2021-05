Deshalb zieht sich ManUtd im Haaland-Rennen diesen Sommer zurück

Nur zu gerne würde ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer seinen Landsmann Erling Haaland bei Manchester United begrüssen. Zumindest in diesem Sommer wird dieser Transfer aber nicht über die Bühne gehen

Die Red Devils zählten zu den Klubs, die sich bei Berater Mino Raiola im Frühling nach der Verfügbarkeit des Dortmunder Torjägers erkundigten. Schliesslich war der 20-Jährige beim englischen Rekordmeister schon vor dessen Wechsel nach Dortmund Anfang des vergangenen Jahres ein Thema. Vorderhand wird Haaland aber nicht nach Manchester wechseln. Laut einem Bericht von “The Athletic” ziehen die Engländer ihre Bemühungen vorerst aus finanziellen Gründen zurück. Neben der immensen Ablöse in Höhe von 150 Mio. Euro (plus Beratergebühren) kämen Salärkosten in Höhe von rund 500’000 Pfund pro Woche hinzu. Dies würde sogar bei ManUtd das derzeitige Lohngefüge sprengen.

Deshalb bemüht man sich beim Tabellenzweiten der Premier League zumindest im nun anstehenden Transferfenster nicht länger um den jungen Norweger. Nächstes Jahr, wenn eine Ausstiegsklausel im Bereich von 75 Mio. Euro greifen soll, könnte dies wieder anders aussehen.

Ein heisses Thema in diesem Sommer bleibt in Manchester hingegen Jadon Sancho. Der Teamkollege von Haaland beim BVB soll sogar das Transferziel Nummer 1 sein.

