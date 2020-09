ManUtd schöpft bei Jadon Sancho neue Hoffnung

Bei Manchester United keimt Hoffnung auf, Wunschspieler Jadon Sancho doch noch bis Transferschluss am 5. Oktober an Land zu ziehen. Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht.

Wie der englische “Telegraph” berichtet, haben sich die Red Devils mit Sancho und dessen Beratern über das Salär und auch die Vermittler-Honorare geeinigt. Der 20-jährige Engländer soll weiterhin den grossen Wunsch hegen möglichst bald zum englischen Rekordmeister zu wechseln.

Das “alte” Problem besteht allerdings immer noch: Borussia Dortmund rückt von seiner Ablöseforderung von 120 Mio. Euro nicht ab. Zudem betonten die Verantwortlichen seit Mitte August mehrfach und vehement, dass das Zeitfenster für einen Wechsel in dieser Saison abgelaufen ist. Spätestens in knapp einem Monat wird klar sein, ob dem tatsächlich so ist.

psc 9 September, 2020 22:54