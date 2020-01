ManUtd befasst sich mit Paco Alcacer

Manchester United ist nach der Verletzung von Marcus Rashford, der wegen einer Rückenverletzung für zwei bis drei Monate auszufallen droht, auf Stürmersuche. Ein Thema scheint Paco Alcacer zu sein.

Der spanische Angreifer spielt bei Borussia Dortmund derzeit keine Rolle mehr und will den Klub möglichst rasch verlassen. Angeblich strebt er eine Rückkehr in die Heimat an, ein Wechsel auf die Insel könnte den 26-Jährigen aber auch reizen. Laut “Daily Star” und “Fox Sports” ist Paco Alcacer beim englischen Rekordmeister ein Kandidat. Daneben werden auch Mariano Diaz von Real Madrid und Edinson Cavani von Paris St. Germain behandelt.

ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer hat nach der 0:2-Niederlage bei Liverpool am Sonntagabend kurzfristige Geschäfte auf dem Transfermarkt angekündigt.

Für Alcacer ging in Dortmund bislang kein konkretes Angebot ein. Der Bundesligist zeigt sich aber für den Fall der Fälle gesprächsbereit.

psc 20 Januar, 2020 10:42