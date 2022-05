Marcel Schmelzer beendet seine Karriere

Der frühere deutsche Nationalspieler beendet im Sommer seine Karriere.

Dies verkündet der 34-Jährige am Donnerstag in einem Instagram-Video. Schmelzer war seit 2005 für den BVB aktiv und gewann mit dem Verein zweimal die deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Er bestritt im Trikot von Dortmund 367 Spiele. Zudem lief er 16-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Nach dieser Saison ist für Schmelzer nun Schluss. In der laufenden Saison kam er verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz.

“Leider haben mich in den letzten zwei Jahren immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim BVB bedanken, dass ich meine Reha hier wieder absolvieren durfte. Ich weiss noch nicht, was kommt, aber ich freue mich auf die Herausforderungen”, sagt er in einer Videobotschaft.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marcel Schmelzer (@schmelle_29)

psc 12 Mai, 2022 20:04