Marco Reus gibt die Kapitänsbinde beim BVB ab

Marco Reus teilt mit, dass er seine Kapitänsbinde bei Borussia Dortmund in diesem Sommer freiwillig abgibt.

In einem Video teilt der 34-Jährige mit, dass er sich nach langem Überlegen im Urlaub dazu entschieden habe, die Kapitänsbinde nach fünf Jahren abzugeben. Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl habe er darüber am Mittwoch informiert. Reus hat seinen Vertrag beim BVB im April um eine weitere Saison bis 2024 verlängert. Gesetzt ist Reus unter Terzic allerdings nicht mehr, wie sich insbesondere in der Rückrunde mehrfach gezeigt hatte.

Auch deshalb hielt es der frühere Nationalspieler für den richtigen Schritt, die Mannschaft in der neuen Saison nicht mehr als Kapitän anzuführen. Eine Führungs- und Identifikationsfigur bleibt er mit seiner grossen Routine dennoch.

Als mögliche Nachfolger als Kapitän gelten Emre Can, Gregor Kobel, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck.

psc 6 Juli, 2023 17:51