Marco Reus hofft auf Comeback gegen PSG

Borussia Dortmunds Captain Marco Reus hofft, dass er sich bis zum Rückspiel im Champions League-Achtelfinal gegen Paris St. Germain von seiner Muskelverletzung erholt hat.

Der 30-Jährige erlitt die Blessur bei der Pokal-Niederlage gegen Werder Bremen Anfang Februar. Laut “kicker” peilt Reus ein Comeback in der kapitalen Partie in paris an. Somit bleiben ihm noch zwei Wochen Zeit zur Erholung.

Schon vorher sein Comeback geben könnte Mittelfeldkollege Thomas Delaney, der in den nächsten Tagen nach überstandenen Knieproblemen wieder ins Mannschaftstraining eingreifen soll.

psc 25 Februar, 2020 15:22