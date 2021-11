Marco Rose schöpft Hoffnung bei Erling Haaland

Erling Haaland befindet sich nach seiner Hüftverletzung weiterhin in der Reha. In Dortmund wächst aber der Optimismus, dass der Norweger in diesem Kalenderjahr noch einmal angreifen kann.

Dies bestätigt Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart. “Wir sind vorsichtig optimistisch, dass Erling dieses Jahr nochmal auf dem Platz stehen wird”, sagt der BVB-Trainer. Laut “Bild” könnte Haaland bei idealem Genesungsverlauf ohne weiteren Rückschlag sogar für das Topspiel gegen den FC Bayern am 4. Dezember ein Thema sein. Nachdem er sich anfangs in Marbella und Norwegen erholt hat, ist der 21-Jährige in der Länderspielpause nach Dortmund zurückgekehrt und spult dort sein Programm ab.

🎙 Marco #Rose über @ErlingHaaland: „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass Erling dieses Jahr nochmal auf dem Platz stehen wird.“#BVBVFB pic.twitter.com/pU6pMZGo9i — Borussia Dortmund (@BVB) November 19, 2021

psc 19 November, 2021 14:08