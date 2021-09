Das sagt Marco Rose zum Wiedersehen mit den Gladbach-Fans

Am Samstag gastiert Borussia Dortmund in der Bundesliga bei Gladbach. Dadurch kommt es auch zum Wiedersehen von Marco Rose mit den Fans der Fohlen.

Diese waren in diesem Frühjahr ziemlich aufgebracht als der 45-Jährige seinen Wechsel zum BVB ankündigte. Am Samstagabend wird ein gellendes Pfeifkonzert erwartet, wenn Rose den Borussia-Park betritt. Der neue Trainer des BVB will die Sache aber nicht an die grosse Glocke hängen, wie er auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel betont: “Das versuche ich auszublenden. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Ich versuche, die Geschichten, die drumherum entstehen oder die draus gemacht werden wollen, für mich nicht aufkommen zu lassen.”

Ob ihm dies dann auch gelingen wird, muss sich zeigen. Emotionen werden definitiv im Spiel sein.

psc 23 September, 2021 13:15