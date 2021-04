Mario Götze attackiert seinen Ex-Trainer Lucien Favre

PSV-Profi Mario Götze findet kritische Worte für seinen früheren Dortmunder Trainer Lucien Favre.

Aus Sicht des ehemaligen deutschen Nationalspielers hat Favre in der Zeit beim BVB im Umgang mit den Spielern und der Mannschaft eine falsche Herangehensweise an den Tag gelegt: “In den letzten beiden Jahren bei der Borussia gab es aus meiner Sicht keine Performancekultur, die ausschliesslich auf Leistung ausgelegt war”, sagte Götze im Interview mit dem Magazin “11 Freunde”. Favre hätte ihm gesagt, “dass er nicht glaubt, dass ich der Mannschaft helfen kann und er keine Position für mich hat. Was für mich grundsätzlich wenig Sinn gemacht hat und eher Ausreden waren.”

Götze wuchs als Nachwuchsspieler beim BVB auf und brillierte vor allem bei den letzten Meisterschaften 2011 und 2012. Nach seiner Rückkehr im Sommer 2016 konnte er nicht mehr ganz an seine früheren Leistungen anknüpfen. Vor allem in der Schlussphase war er unter Favre “nur” noch Ergänzungsspieler. Er hatte sogar das Gefühl “keine Relevanz mehr zu haben”.

Seit dieser Saison schnürt der Angreifer die Schuhe für die PSV Eindhoven in den Niederlanden und weiss mit sechs Toren und fünf Assists in 23 Pflichtspieleinsätzen durchaus zu gefallen.

psc 28 April, 2021 14:26