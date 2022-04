Marwin Hitz deutet seinen Abgang beim BVB an

Marwin Hitz steht bei Borussia Dortmund eigentlich bis 2023 unter Vertrag. Möglicherweise verlässt er den Klub im Sommer allerdings.

Auf Instagram deutet der Schweizer Keeper seinen Abgang beim BVB nun höchstpersönlich an: Zu einem Bild zum Spiel beim FC Bayern, wo er den verletzten Gregor Kobel im Tor vertrat, schreibt der 34-Jährige “The last klassiker”. Dies könnte also bedeuten, dass es für Hitz persönlich der letzte Klassiker war und er im Sommer trotz weiterlaufendem Vertrag wechselt. Zuletzt gab es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr zum FC Augsburg.

Fragen dazu beantwortet der Routinier bislang nicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marwin Hitz (@marwinhitz)

psc 25 April, 2022 09:55