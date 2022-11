Mats Hummels kündigt Vertragsgespräche mit dem BVB an

Borussia Dortmund befindet sich mit den nicht an der WM engagierten Spielern weiterhin auf einer Asienreise. Mats Hummels spricht dort nun über seine sportliche Zukunft.

Der routinierte Abwehrspieler ist vorläufig nur noch bis Saisonende an den BVB gebunden. Eine Vertragsverlängerung kann er sich grundsätzlich vorstellen, wie er nun durchblicken liess. «Aktuell denke ich nicht darüber nach. Aber an einem Zeitpunkt im kommenden Jahr werden wir uns zusammensetzen und entscheiden, wie es weitergeht», wird der 33-Jährige in Vietnam von «Sky» zitiert. Hummels ist in der Abwehr bei den Dortmundern weiterhin gesetzt und lief in dieser Saison für seinen Verein schon 19-mal auf.

Ob er dies auch in der kommenden Saison noch tut, ist also offen.

psc 29 November, 2022 13:36