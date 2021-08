Mbappé-Ersatz: PSG will Last Minute-Transfer von Erling Haaland

Paris St. Germain will das Unmögliche möglich machen und Kylian Mbappé noch in diesem Sommer durch Erling Haaland zu ersetzen.

Während die Gespräche über einen Verkauf von Mbappé an Real Madrid auch am Freitag weiterlaufen, haben die PSG-Bosse parallel den Draht zu Mino Raiola hergestellt. Dieser berät Erling Haaland. Beim Agent haben die Franzosen laut “Telegraph” nach der Verfügbarkeit von Haaland gefragt. Wie die Antwort ausfiel, ist noch unklar. Die Chancen dürften aber schlecht stehen: Dortmunds Verantwortliche haben in diesem Sommer schon mehrfach klargestellt, dass der 21-jährige Norweger in dieser Transferperiode nicht zum Verkauf stehe. Daran dürfte sich nichts geändert haben, erst recht nicht so kurz vor Tranfserschluss, wo es mit der Suche nach einem Ersatz extrem schwierig würde.

Zumindest theoretisch bleibt bis nächsten Dienstag aber alles im Bereich des Möglichen.

psc 27 August, 2021 13:31