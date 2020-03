Meunier-Transfer zum BVB bereits fix?

Thomas Meunier von Paris Saint-Germain wird mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Laut einem französischen TV-Experten ist der Deal sogar schon beschlossen.

Der Vertrag von Thomas Meunier läuft bei Paris Saint-Germain zum Ende der Spielzeit aus. Der Belgier kann den Pariser Hauptstadtklub damit kostenfrei verlassen. Einen Umstand, den sich Borussia Dortmund zum Vorteil machen will.

Jérôme Rothen, einst selbst Profi bei PSG und nun TV-Experte, hat am Samstag in einer Sendung von “RMC” behauptet, dass der Deal des Verteidigers bereits fix ist: “Es ist nicht nur fast offiziell. Er hat schon in Dortmund unterschrieben. Diese Information kann ich mit grosser Sicherheit geben.”

Da der Vertrag des 28-Jährigen ausläuft, ist die Unterzeichnung eines Vorvertrags bereits möglich. PSG muss darüber nicht in Kenntnis gesetzt werden.

adk 15 März, 2020 16:36