Meunier will Borussia Dortmund unbedingt verlassen

Thomas Meunier soll einen Abgang von Borussia Dortmund forcieren – und das noch in diesem Transferfenster. Der Belgier will offenbar dringen den Verein wechseln.

Bei der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen schmorte Thomas Meunier am Samstag in der Bundesliga 90 Minuten auf der Ersatzbank. “Ich will hier weg!”, soll der Rechtsverteidiger laut der “Bild” im Anschluss gesagt haben. Bereits am vergangenen Donnerstag habe es zwischen Trainer Edin Terzic und Meunier “richtig gekracht”, so die Boulevardzeitung.

Der Belgier hat angeblich Angebote vom FC Barcelona und Manchester United. Dem BVB liege bislang aber nichts vor, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl kürzlich erst. Ob der 30-Jährige, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2024 läuft, in den kommenden Tagen einen Transfer durchbekommt, wird sich zeigen.

adk 21 August, 2022 10:51