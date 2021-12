Mino Raiola trifft sich mit Barça – auch wegen Erling Haaland

Mino Raiola hat sich am Montag bei einem geplanten Treffen mit Barça-Präsident Joan Laporta ausgetauscht. Dabei ging es auch um die Personalie Erling Haaland.

Der norwegische Jungstar steht auch auf der Wunschliste der Katalanen ganz oben. Barça zählt laut Raiola neben ManCity, Real Madrid und dem FC Bayern zu einem von vier Klubs, bei denen Haaland landen könnte. Dies trotz der grossen finanziellen Probleme des Vereins. Noch ist die Zukunft des 21-jährigen Torjägers offen. Ein Transfer für eine Ablöse von 75 bis 90 Mio. Euro im kommenden Sommer ist möglich.

Das Treffen zwischen Raiola und Laporta fand in Turin statt, wo der “Golden Boy”-Award an Barça-Jungstar Pedri vergeben wurde. Raiola will sich wegen Haaland in den kommenden Wochen und Monaten auch noch mit Verantwortlichen anderer Klubs treffen.

psc 14 Dezember, 2021 08:42